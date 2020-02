Bernie Sanders vence primárias democratas em New Hampshire

Hoje às 07:34, atualizado às 08:33 Facebook

O senador Bernie Sanders venceu, na terça-feira, a eleição primária do Partido Democrata no Estado de New Hampshire, ficando à frente do ex-autarca Pete Buttigieg.

Na segunda votação das primárias do Partido Democrata para a corrida à Casa Branca, Sanders conseguiu 26% (cerca de 71.400 votos), enquanto Buttigieg obteve 24,4% (67 mil votos). Em terceiro lugar ficou a senadora Amy Klobuchar com 19,7%, seguindo-se a também senadora Elizabeth Warren com 9,4% e o ex-vice-presidente Joe Biden com 8,4%.

"Este é o início do fim de Donald Trump", disse o senador, de 78 anos, perante apoiantes em New Hampshire, propondo-se não só a vencer o republicano nas eleições presidenciais do país, como também a "transformar os Estados Unidos".

A noite ficou ainda marcada por duas desistências na corrida à Casa Branca: a de Andrew Yang, em oitavo lugar na votação, e a de Michael Bennet, que teve apenas 0,1% dos votos.

Na primeira votação das primárias democratas, no Estado do Iowa, Pete Buttigieg saiu vencedor com 26,2% dos votos, pouco à frente de Sanders, que obteve 26,1%.