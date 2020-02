Bernie Sanders vence primárias no Estado do Nevada

JN/Agências Hoje às 09:47 Facebook

O senador norte-americano Bernie Sanders vence as eleições primárias democratas no Estado do Nevada, numa altura em que estão apuradas 50% das urnas.

De acordo com os resultados provisórios, o senador de 78 anos obteve 46,6% dos votos, seguido pelo ex-vice-presidente norte-americano Joe Biden, com 19,2%, e o antigo autarca Pete Buttigieg, com 15,4%.

"Deixem-me agradecer o apoio das pessoas do Nevada. A coligação multigeracional e multirracial não só ganhou no Nevada, como também vai arrasar em todo o país", exclamou Sanders, num comício em San Antonio (Texas), pouco depois de vários meios de comunicação social terem atribuído a vitória ao senador. De acordo com a imprensa norte-americana, mais de metade dos latinos residentes naquele Estado votaram em Sanders, especialmente pelas iniciativas a nível da saúde, economia e migração.

Donald Trump foi o primeiro a felicitar o senador. "Parece que o louco Bernie está a ir muito bem no grande Estado do Nevada. Biden e os restantes parecem fracos e, de nenhuma maneira, Mini Mike [candidato Michael Bloomberg] pode relançar a sua campanha depois do pior debate na história dos debates presidenciais. Parabéns Bernie e não deixes que ta tirem", escreveu no Twitter.

As próximas primárias democratas vão realizar-se no Estado da Carolina do Sul, a 29 de fevereiro.