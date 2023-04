Biden 2024 divide os democratas mas com apoio da maioria

JN/Agências Hoje às 08:36 Facebook

Uma pesquisa da Associated Press-NORC conclui que cerca de metade dos democratas norte-americanos querem ver o presidente Joe Biden a concorrer novamente em 2024, e que a maioria o vai apoiar se se tornar candidato.

A pesquisa do Centro de Pesquisa de Assuntos Públicos da Associated Press-NORC indica que 26% dos americanos quer ver Biden concorrer novamente, recuperando face aos 22% que deram essa resposta em janeiro.

O estudo mostra 47% dos democratas a dizer que querem que Biden concorra, também acima dos 37% em janeiro.

Cerca de 78% dos inquiridos disseram aprovar o trabalho que Biden está a fazer como presidente.

Entre democratas, 81% afirmaram que, provavelmente, apoiariam Biden numa eleição geral se for o indicado, 41% que apoiariam e 40% que provavelmente apoiariam.

Os dados são revelados quando Biden se prepara para anunciar a reeleição em 2024 na próxima semana, segundo fontes citadas pela Associated Press (AP).

Biden aposta que, uma vez que os eleitores tenham uma escolha binária - Biden ou um candidato republicano, especialmente se for Trump -, a maioria do eleitorado ficará do lado dos democratas.

Frequentemente, Biden cita o pai, Joseph R. Biden, nos seus comentários públicos: "Joey, não me compare com o Todo-Poderoso. Compare-me com a alternativa."