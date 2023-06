Biden adia encontro com líder da NATO devido a problema dentário

JN/Agências Hoje às 18:14 Facebook

O presidente norte-americano, Joe Biden, teve de anular a sua agenda de trabalho para esta segunda-feira devido a problemas dentários, adiando para terça-feira uma reunião com o líder da NATO, informou a Casa Branca.

O chefe de Estado, que deve fazer esta segunda-feira uma cirurgia dentária, cancelou todos os seus compromissos, incluindo uma receção a embaixadores agendada para a noite.

Após a manifestação dos problemas dentários, o democrata já havia recebido um tratamento "sem complicações" no domingo por uma equipa do Hospital Militar Walter Reed, disse o seu médico pessoal em comunicado.

O encontro que Biden teria com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, bem como a receção aos embaixadores, foram reagendados para terça-feira.

O procedimento dentário será feito na Casa Branca e não haverá anestesia geral, adiantaram fontes ligaras ao Presidente norte-americano.

Joe Biden não terá, portanto, de transferir temporariamente os seus poderes para a vice-presidente Kamala Harris, conforme previsto na 25.ª emenda da Constituição norte-americana.

De acordo com o seu último relatório médico publicado no início do ano, Joe Biden está de "boa saúde".

No entanto, as sondagens apontam a sua idade como uma grande desvantagem entre os eleitores. É também um recorrente ângulo de ataque dos seus adversários políticos, em particular de Donald Trump, ele próprio de 76 anos.

Biden é o presidente mais velho de sempre nos Estados Unidos.