Biden celebra cem dias de governação a cumprir promessas

Presidente norte-americano focou-se em apagar legado de Trump e acelerou controlo da pandemia. Políticas sociais e de imigração foram principais objetivos.

Muitos foram os que duvidaram das promessas ambiciosas que Joe Biden, 46.º presidente norte-americano que na quinta-feira cumpre cem dias de mandato na Casa Branca, fez durante a sua campanha eleitoral. Principalmente quando a base da promessa era desfazer o trabalho do seu antecessor, Donald Trump, e trabalhar ativamente para mudar políticas de imigração, económicas e a gestão da pandemia. Mas a verdade é que Biden vai celebrar o centenário com mais de 40% das promessas cumpridas e com 52% de taxa de aprovação presidencial, principalmente por causa da forma como geriu a pandemia.

Desde o primeiro dia de gabinete que o democrata começou a trabalhar para pôr em prática tudo o que havia anunciado ao povo norte-americano. Principalmente no que dizia respeito à gestão da pandemia de covid-19 que deixou a economia norte-americana em queda livre e a registar os piores resultados desde a Grande Depressão dos anos 1930. E cem dias foram o suficiente para mudar os Estados Unidos de rota.