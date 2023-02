Biden demite arquiteto do Capitólio dos EUA acusado de várias infrações

Hoje às 00:47 Facebook

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, demitiu o arquiteto do Capitólio, o funcionário que supervisiona o edifício histórico que abriga o Congresso, acusado de infrações pessoais e administrativas, divulgou esta segunda-feira a Casa Branca

A presidência norte-americana revelou esta segunda-feira que a nomeação de Brett Blanton terminou, noticiou a agência Associated Press (AP).

Este decisão ocorre depois do líder da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, ter referido que perdeu a confiança na capacidade de Blanton realizar o seu trabalho.

Um relatório do inspetor-geral divulgado no ano passado encontrou "violações administrativas, éticas e políticas" de Blanton, incluindo que este abusou do uso do seu veículo governamental e de se ter apresentado falsamente como um agente da lei.

Uma audiência na câmara baixa do Congresso norte-americano revelou novas questões e críticas, incluindo que este funcionário não estava no Capitólio em 06 de janeiro de 2021, quando foi atacado pelos apoiantes do ex-Presidente Donald Trump.

Este cargo, de responsável pela manutenção e preservação do Capitólio norte-americano, onde o Congresso reside, é indicado pelo Presidente dos EUA.

O arquiteto do Capitólio é responsável pela manutenção e operação do edifício histórico do Capitólio e o seu complexo e terrenos de 230 hectares.

A investigação contra Blanton surgiu a partir de uma denúncia na linha direta sobre o uso não autorizado do seu veículo de trabalho, que chamou a atenção para as suas funções.

O relatório do gabinete do inspetor-geral, emitido em outubro de 2022, constatou que Blanton tinha "abusado da sua autoridade, usado indevidamente propriedades do governo e desperdiçado dinheiro do contribuinte, entre outras violações comprovadas".

A investigação também descobriu que Blanton utilizou a sua viatura oficial numa outra ocasião, em 2020, para perseguir um veículo "envolvido num atropelamento ocorrido em frente à sua residência", levando ainda a polícia e outros envolvidos durante o processo judicial a acreditar que era um agente da lei.

Blanton, ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos, engenheiro civil e que tinha trabalhado como vice-presidente adjunto na Autoridade dos Aeroportos Metropolitanos de Washington, foi nomeado em dezembro de 2019 por Trump como o 12.º arquiteto do Capitólio e confirmado para o cargo pelo Senado dos EUA.