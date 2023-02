Biden garante a Erdogan "toda a ajuda necessária"

JN/Agências Hoje às 00:44 Facebook

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garantiu esta segunda-feira ao homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que prestará "toda a ajuda necessária, seja ela qual for", após o devastador terramoto registado na Turquia, perto da fronteira com a Síria.

Biden manifestou "as suas condolências em nome do povo" norte-americano e garantiu que as equipas de socorro enviadas pelos Estados Unidos serão "mobilizadas rapidamente para apoiar os esforços de busca e resgate", salientou, em comunicado, a Casa Branca, sobre o diálogo entre os dois líderes.

O chefe de Estado norte-americano expressou também ao Presidente turco a disponibilidade das equipas norte-americanas para "coordenar outra assistência que possa ser necessária para as pessoas afetadas pelos terremotos, incluindo serviços de saúde ou materiais básicos de socorro".

Em concreto, os EUA planeiam enviar duas equipas especializadas de busca e resgate urbano para a Turquia, com 79 pessoas cada, detalhou John Kirby, um dos porta-vozes da Casa Branca.

A par de países como Israel e os Estados Unidos, França divulgou que ia enviar na segunda-feira à noite 139 equipas de resgate da segurança civil para a Turquia.

O Reino Unido vai enviar 76 especialistas em busca e salvamento, quatro cães treinados para este tipo de operações e equipamento como dispositivos de escuta sísmica, ferramentas de corte e fragmentação de betão e material para escoramento dos destroços.

O número de mortos, segundo os mais recentes dados oficiais, é superior a 3.600.

Na Turquia, o registo de vítimas subiu esta segunda-feira à noite para 2.379 mortos, segundo o vice-Presidente Fuat Otkay, enquanto na Síria, o número de mortos é agora de quase 1.300, de acordo com o Ministério da Saúde e equipes de resgate.

Perante as condições, a Organização Mundial da Saúde alertou que espera um número final muito maior.

"Muitas vezes vemos números oito vezes maiores aos números iniciais", realçou à AFP Catherine Smallwood, gestora de emergência do gabinete europeu da OMS.

O tremor de terra ocorreu às 04:17 (01:17 em Lisboa) desta segunda-feira, a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, próximo da fronteira com a Síria, a uma profundidade de 17,9 quilómetros.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) o sismo registou uma magnitude de 7,8 e sentiram-se dezenas de réplicas, uma das quais de pelo menos 7,6.