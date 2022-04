Biden ordena novo esforço nacional de investigação sobre sintomas prolongados da covid

JN/Agências Hoje às 00:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O Presidente dos EUA, Joe Biden, ordenou um novo esforço nacional de investigação sobre a covid-19 longa, tendo ao mesmo tempo orientado as agências federais a apoiar os pacientes que lidam com sintomas prolongados do novo coronavírus.

Joe Biden designou o Departamento de Saúde e Serviços Humanos para coordenar uma nova iniciativa urgente em todas as agências federais, com base em investigações já em progresso nos Institutos Nacionais de Saúde (NIH, na sigla em inglês).

O chefe de Estado norte-americano também orientou as agências federais a apoiar pacientes e médicos, fornecendo as melhores práticas baseada na ciência para o tratamento da covid-19 de longa duração, mantendo o acesso à cobertura de seguro e a proteger os direitos dos trabalhadores que lidam com as incertezas do mal-estar.

Os efeitos na saúde mental são de particular preocupação, uma vez que a covid-19 longa subdivide-se em sintomas como a névoa cerebral, recorrente falta de ar, dor e fadiga.

As estimativas aproximadas são de que afeta até pelo menos uma em cada três pessoas que se recuperam da covid-19, embora a gravidade e a duração dos sintomas variem.

Apesar da intensa investigação, as causas da covid-19 longa não são bem compreendidas e o tratamento concentra-se principalmente em ajudar os pacientes a lidar com os seus sintomas enquanto tentam reequilibrar as rotinas diárias.

A Casa Branca também reconheceu que a covid-19 longa parece ser uma deficiência, o que significa que os pacientes podem ter direito à proteção de lei federais que proíbem a discriminação com base nas condições de saúde e exigem acomodações para permitir que as pessoas tenham uma vida produtiva.

PUB

"A administração reconhece que a pandemia da covid-19 resultou em novos membros da comunidade com deficiência e teve um tremendo impacto nas pessoas com deficiência", disse uma fonte da Casa Branca.

Alguns especialistas independentes elogiaram a Administração Biden pelo seu plano abrangente, mas notaram a falta de um cronograma para os resultados.

"Este é um movimento muito importante por parte da Administração Biden para reconhecer que a covid[-19] longa é real, que é uma ameaça significativa e que muito mais preciso ser feito", disse a ex-comissária de saúde da cidade de Baltimor Leana Wen.

A investigação médica até agora levou a teorias sobre o que provoca a covid-19 longa, mas sem nenhuma conclusão.

Uma teoria gira em torno de infeções persistentes ou restos de vírus que podem desencadear inflamação no corpo. Outra possibilidade envolve respostas do sistema autoimune que atacam erroneamente as células normais. Os especialistas também estão a investigadores o papel de pequenos coágulos.

A Casa Branca disse que o pedido de Joe Biden vai se expandir e se basear num estudo de mil milhões de dólares (cerca de 917 milhões de euros) já em andamento no NIH, chamado de Iniciativa RECOVER.

Um dos objetivos é acelerar a inscrição de 40 mil pessoas com e sem covid-19 há muito tempo no estudo.

Em torno desse esforço, os Serviços de Saúde e Humanos vão coordenar um plano de investigação em toda a Administração Biden sobre covid-19 longa.

Por fim, a Casa Branca disse que o seu plano vai fornecer apoio direto aos pacientes, salvaguardando o acesso à cobertura de seguro e estender a proteção dos direitos civis a pessoas com covid-19 há muito tempo.