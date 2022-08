Biden preocupado com manobras militares acredita que Pequim não irá mais longe

JN/Agências Hoje às 16:38 Facebook

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, admitiu esta segunda-feira estar preocupado com as manobras militares que a China tem realizado em torno de Taiwan, mas acredita que Pequim não vá mais longe.

"Não estou alarmado, mas estou preocupado com tanta movimentação. Embora não ache que eles vão fazer mais do que estão a fazer", disse Biden aos jornalistas na base de Dover, no estado de Delaware, quando questionado sobre a situação.

A China prolongou hoje as suas manobras militares em torno de Taiwan um dia além do previsto, com exercícios centrados em operações antissubmarino e simulações de ataques aéreos com embarcações visadas, enquanto a ilha também se prepara para testar a sua prontidão defensiva esta semana.

As manobras chinesas começaram na passada quinta-feira em resposta à visita a Taipé da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, que Pequim tomou como uma provocação que coloca em causa a soberania chinesa.

Inicialmente essas manobras deveriam terminar no domingo, mas na madrugada de hoje o exército chinês anunciou a sua extensão.

As autoridades chinesas não especificaram a localização destas manobras adicionais ou se mantêm em vigor as seis zonas em que foram realizadas nos últimos dias e o encerramento do espaço aéreo e marítimo dessas zonas, uma delas localizada a apenas 20 quilómetros de Kaohsiung, a principal cidade do sul da ilha.