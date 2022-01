Biden: Primeiro ano na Casa Branca em 26 frases marcantes

JN/Agências Hoje às 11:05 Facebook

Seleção de frases proferidas por Joe Biden durante o seu primeiro ano na presidência dos Estados Unidos da América (EUA), cargo que assumiu em 20 de janeiro de 2021 após eleições realizadas em 3 de novembro de 2020.

"A vontade do povo foi ouvida, e a vontade do povo foi atendida. Aprendemos novamente que a democracia é preciosa e a democracia é frágil. Nesta hora, a democracia prevaleceu. É o dia da América, o dia da democracia, um dia na história e na esperança, de renovação e determinação."

Na tomada de posse, 20-01-2021

"A América está de regresso. A diplomacia está de regresso. Vamos reconstruir as nossas alianças."

04-02-2021

"Ele [Xi Jiping, Presidente chinês] é muito inteligente, é muito duro. Ele não tem - e não digo isto como uma crítica, é apenas a realidade - um grama de democracia em si. Sempre lhe disse que não precisamos de ter um conflito. Mas vai haver uma concorrência extrema. E não o vou fazer da maneira que ele sabe. E é por isso que ele também está a enviar sinais. Não o vou fazer da maneira que Trump o fez. Vamos concentrar-nos nas regras internacionais."

Canal norte-americano CBS, 07-02-2021

Joe Biden Foto: Jim WATSON / AFP

"Mesmo que a votação final não tenha resultado numa condenação, os méritos da acusação não estão em disputa. Este triste capítulo da nossa história recordou-nos que a democracia é frágil. Que deve ser sempre defendida. Que devemos estar sempre vigilantes."

Após o Senado dos EUA (câmara alta do Congresso) ter absolvido o anterior presidente, Donald Trump, 14-02-2021

"O Kremlin ataca as nossas democracias (...). Putin procura enfraquecer o projeto europeu e a nossa aliança da NATO. Pretende sabotar a unidade transatlântica e a nossa determinação, porque para o Kremlin é mais fácil intimidar e ameaçar os Estados isoladamente em vez de negociar com uma comunidade transatlântica forte e unida."

No seu primeiro grande discurso de política externa para a Conferência de Segurança de Munique, 19-02-2021

"Os Estados Unidos não aceitam e nunca aceitarão a chamada anexação da península [da Crimeia] e estaremos com a Ucrânia contra as ações agressivas da Rússia."

26-02-2021

"Sim, acho que sim. Tivemos uma longa conversa, ele e eu. No início da conversa eu disse-lhe: Eu conheço-o e o senhor conhece-me. Mas, se eu chegar à conclusão de que fez isso [interferência russa nas eleições presidenciais norte-americanas], prepare-se."

Questionado sobre se considerava Putin "um assassino", 17-03-2021

Joe Biden Foto: Nicholas Kamm / AFP

"A violência armada é uma epidemia nos Estados Unidos. Mas não devemos aceitá-la. Precisamos de agir."

16-04-2021

"É para lá que nos dirigimos como nação: para a construção de uma economia não apenas mais próspera, mas mais saudável e mais limpa. Nenhuma nação consegue resolver esta crise sozinha."

Na abertura da Cimeira do Clima, 22-04-2021

"Posso dizer à nação: os Estados Unidos estão outra vez em movimento."

No 100.º dia como presidente dos EUA, 29-04-2021

"Estou farto e cansado de ver as grandes empresas dos Estados Unidos a não pagaram a sua parte justa [impostos devidos]."

06-05-2021

"Estamos unidos para responder aos desafios da Rússia à segurança europeia, a começar pela sua agressão na Ucrânia, e não haverá dúvidas sobre a determinação dos Estados Unidos em defender os nossos valores democráticos, que não podemos separar dos nossos interesses."

06-06-2021

"Posso garantir que o Irão nunca terá uma arma nuclear enquanto aqui estiver."

28-06-2021

"O que eu entendo é que, como na Rússia, o Governo chinês não comete [ciberataques], mas protege aqueles que os executam e talvez até lhes dê os meios para agir."

19-07-2021

Joe Biden Foto: SAUL LOEB / AFP

"Não me arrependo da minha decisão [retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão]. [Os afegãos] devem lutar por si mesmos."

10-08-2021

"Penso que [os talibãs] estão a passar por uma espécie de crise existencial em relação a quererem ser reconhecidos pela comunidade internacional como um governo legítimo."

Canal de televisão ABC, 19-08-2021

"Não esqueceremos, não perdoaremos e vamos caçar-vos e fazer-vos pagar [autores do duplo atentado bombista e do ataque armado junto ao aeroporto de Cabul]."

26-08-2021

"Para mim, a lição central do 11 de Setembro [de 2001] é que, quando somos mais vulneráveis, no empurra e no puxa de tudo o que nos torna humanos, na batalha pela alma dos Estados Unidos, a unidade é a nossa maior força."

Rede social Twitter, 11-09-2021

"Com os nossos valores e a nossa força, vamos defender os nossos aliados e os nossos amigos e opor-nos às tentativas dos países mais fortes de dominarem os mais fracos."

21-09-2021

"Falei com Xi [Jinping] sobre Taiwan. Concordámos... em cumprir o acordo sobre Taiwan. Deixámos claro que não creio que [ele] deva fazer outra coisa que não seja cumprir o acordo."

05-10-2021

"A ideia de que os Estados Unidos usarão força unilateralmente para enfrentar a Rússia se este país invadir a Ucrânia não está, para já, em cima da mesa."

08-12-2021

"A democracia não conhece fronteiras, fala todas as línguas e vive nos militantes anticorrupção, nos defensores dos direitos humanos, nos jornalistas. A democracia tem necessidade de campeões."

11-12-2021

Joe Biden Foto: Ken Cedeno /EPA

"Este ano vimos a imensa coragem, força, resiliência e determinação de todos vós que cuidam, confortam, ensinam, protegem e servem o país em grandes ou pequenas maneiras. Demonstram, repetidamente, que as nossas diferenças são preciosas e as nossas semelhanças infinitas."

Mensagem de Natal, 25-12-2021

"Temos de decidir hoje que nação vamos ser. Será que vamos ser uma nação que aceita a violência política como norma? (...) Seremos uma nação que permite que responsáveis partidários derrubem uma vontade legalmente expressa pelo povo? Seremos uma nação que não vive à luz da verdade, mas à sombra da mentira?"

No discurso alusivo ao 1.º aniversário do ataque ao Capitólio, 06-01-2022

"Aqui está a verdade. (...) O ex-presidente dos Estados Unidos da América espalhou uma teia de mentiras sobre as eleições de 2020. (...) Eu vou defender esta nação. Não permitirei que ninguém coloque um punhal na garganta desta democracia."

No discurso alusivo ao 1.º aniversário do ataque ao Capitólio, 06-01-2022