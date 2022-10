Biden promete seguir "estreita cooperação" com Londres

JN/Agências Hoje às 17:03 Facebook

O presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu esta quinta-feira procurar manter a "estreita cooperação" com o Governo britânico, após a demissão da primeira-ministra Liz Truss, a quem agradeceu.

"Agradeço à primeira-ministra Liz Truss por esta parceria", disse Biden num comunicado, garantindo que a amizade de "longo prazo" e a firmeza da aliança entre os dois países permanecerão inalteradas.

No domingo, Biden tinha criticado a decisão da primeira-ministra britânica de avançar com um agressivo plano de redução de impostos, considerando a decisão "um erro", numa crítica invulgar à política interna de um dos aliados mais próximos.

A primeira-ministra britânica, Liz Truss, anunciou hoje a sua demissão numa declaração à porta da residência oficial de Downing Street, em Londres.

Truss, de 47 anos, mantém-se em funções como primeira-ministra até ser escolhido um sucessor na liderança do partido, que será indigitado pelo Rei Carlos III chefe do Governo, pois os conservadores mantêm uma maioria absoluta no parlamento.

Foi declarada líder dos tories a 5 de setembro com 57 por cento dos votos, derrotando o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak na eleição interna para substituir o então líder demissionário Boris Johnson, processo que se prolongou por oito semanas.