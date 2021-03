Biden reforça luta climática: novos carros devem ser elétricos até 2030 

Rafaela Pereira Hoje às 13:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Estados Unidos devem garantir que quase todos os novos carros e veículos ligeiros vendidos sejam elétricos até ao final desta década, a fim de colocar o país no caminho certo para atingir o valor zero de emissões até 2050.

Joe Biden prevê atingir uma meta de redução das emissões de gases de efeito de estufa em pelo menos 57-63% até 2030, em comparação com os níveis atingidos em 2005, para impedir um aumento das temperaturas globais superior a 1,5ºC em relação aos níveis pré-industriais, segundo o "Climate Action Tracker" (CAT - análise científica independente produzida por duas organizações de investigação que rastreiam a ação climática desde 2009).

Após o regresso oficial do país ao Acordo de Paris, o pacto global que tem como objetivo travar a ameaça das alterações climáticas, a administração Biden está a preparar um novo plano que deverá ser anunciado na cúpula sobre o clima realizada no dia 22 de abril, o Dia da Terra.

A organização CAT concluiu que quase todos os novos veículos ligeiros vendidos devem ser elétricos até 2030 e indicou que as emissões no setor de edifícios residenciais devem sofrer uma redução de 60% e nos edifícios comerciais de 70%. Estes níveis só serão possíveis se as novas instalações de fornecimento de energia de combustível fóssil em edifícios foram gradualmente eliminadas.

Joe Biden revelou o compromisso de tornar os EUA neutros em emissões até 2050, juntando-se a vários outros países que também anunciaram a mesma meta.

Em termos gerais, a CAT informa que, para fazerem uma contribuição justa para o cumprimento das metas do Acordo de Paris, os países desenvolvidos necessitam de reduzir as emissões domésticas, bem como ajudar os países mais desfavorecidos a reduzir as emissões.

"Depois de quatro anos em que os EUA retrocederam no clima e ficaram para trás, enquanto o Reino Unido, a UE, a China e outros avançaram, este é o momento para os EUA para demonstrar liderança e definir uma meta de expansão", considerou Nathaniel Keohane, vice-presidente do Fundo de Defesa Ambiental dos EUA.