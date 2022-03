Biden reúne-se com ministros ucranianos em Varsóvia

JN/Agências Hoje às 13:19 Facebook

O presidente norte-americano, Joe Biden, reuniu-se este sábado durante 40 minutos com os ministros ucranianos da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, num encontro em Varsóvia, em que participaram também os homólogos norte-americanos, noticiam as agências internacionais.

No início daquele que foi o primeiro encontro de Biden com altos responsáveis ucranianos desde o início da guerra, em 24 de fevereiro, o presidente dos Estados Unidos manteve uma conversa informal com o chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, constataram os jornalistas.

Sentados à mesa ao lado de Kuleba estavam o ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov e outros responsáveis ucranianos, enquanto do outro lado da mesa Biden esteve acompanhado pelo secretário de Estado, Antony Blinken, e pelo secretário da Defesa, Lloyd Austin, que acompanham o presidente norte-americano na sua viagem à capital polaca.

Kuleba escreveu na rede social Twitter que a reunião com a delegação norte-americana permitiria "procurar soluções práticas nas esferas política e de defesa, para reforçar a capacidade da Ucrânia de lutar contra a agressão russa".

Por seu lado, Reznikov disse na mesma plataforma que ambos os ministros estarão presentes no discurso sobre a guerra na Ucrânia que Biden fará hoje às 18 horas (menos uma em Portugal continental) no Palácio Real de Varsóvia.

A reunião entre as delegações ucraniana e norte-americana durou mais de uma hora e meia e Biden esteve presente durante cerca de 40 minutos, segundo a Casa Branca.

No encontro, que decorreu numa sala do hotel de Varsóvia onde Biden passou a noite, participaram ainda o embaixador ucraniano na Polónia, Andrii Deshchytsia e a encarregada de negócios norte-americana na Ucrânia, Kristina Kvien.