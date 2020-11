Biden tem 290 votos no Colégio Eleitoral e Trump tem agora 217, segundo projeções

JN/Agências Hoje às 17:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente cessante dos EUA, Donald Trump, ganhou os três votos representando o estado do Alasca no Colégio Eleitoral, totalizando 217 "Grandes Eleitores" face aos 290 que tem o presidente eleito, Joe Biden, segundo projeções dos principais 'media' norte-americanos.

De acordo com as cadeias televisivas NBC, ABC e CNN, Trump garantiu esta quarta-feira os três delegados eleitos pelo Alasca, quando estavam escrutinados 75% dos votos neste remoto estado do noroeste dos EUA.

Este resultado não altera o facto de Biden ter já ultrapassado os 270 delegados no Colégio Eleitoral - a metade dos 538 votos deste órgão mais um - e ser indicado como o Presidente eleito dos Estados Unidos.

Permanecem por decidir os resultados na Carolina do Norte, Geórgia, e segundo diversos 'media' no Arizona, apesar de outros meios de informação já terem projetado a vitória de Biden neste último estado.

O Colégio Eleitoral é um órgão integrado por 538 delgados eleitos pelos estados em função da sua população. O candidato vencedor em cada estado, mesmo que seja por um único voto, garante todos os representantes, com exceção do Nebrasca e Maine, e quem garantir 270 vence as eleições.

A atual divisão de "Grandes Eleitores" é a seguinte:

Trump (217): Alabama (9), Alasca (3), Arkansas (6), Carolina do Sul (9), Dakota do Norte (3), Dakota do Sul (3), Florida (29), Kansas (6), Kentucky (8), Idaho (4), Indiana (11), Iowa (6) Luisiana (8), Maine-distrito 2 (1), Mississípi (6), Missuri (10), Montana (3), Nebraska-estado (2), Nebraska-distrito 1 (1), Nebraska-distrito 3 (1), Ohio (18), Oklahoma (7), Tennessee (11), Texas (38), Utah (6), Virgínia Ocidental (5) e Wyoming (3).

Biden (290): Arizona (11), Califórnia (55), Colorado (9), Connecticut (7), Delaware (3), Distrito de Colúmbia (3), Havai (4), ​​​​​​​Illinois (20), Maine-estado (2), Maine-distrito 1 (1) Maryland (10), Massachusetts (11), Michigan (16), Minesota (10), Nebraska-distrito 2 (1), Nevada (6), Nova Jersey (14), Nova York (29), Novo Hampshire (4), Novo México (5), Oregon (7), Pensilvânia (20), Rhode Island (4), Vermont (3), Virgínia (13), Washington (12) e Wisconsin (10).