Biden, Trump e Obama atrás dos votos da Pensilvânia

Gabriel Hansen Hoje às 18:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Atual presidente e antecessores tentam, no mesmo dia, angariar eleitores do estado que tem o cenário em aberto.

As eleições intercalares de 8 de novembro vão definir todos os 435 assentos da Câmara dos Representantes e 35 dos 100 senadores. No entanto, alguns estados são o foco dos democratas e dos republicanos, já que as disputas neles estão em aberto. A Pensilvânia é um dos destaques e, por isso, o presidente Joe Biden e os antecessores Donald Trump e Barack Obama realizam comícios este sábado no estado-chave.

Entre 1992 e 2020, a Pensilvânia escolheu apenas uma vez um republicano para a presidência - justamente Trump, em 2016. O ex-presidente faz um comício este sábado em Latrobe, nos arredores de Pittsburgh, segunda maior cidade do estado, com o candidato republicano ao Senado federal. Trump tenta reconquistar a confiança da Pensilvânia para também viabilizar uma possível candidatura à Casa Branca, em 2024.