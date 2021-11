Biden zangado, Trump feliz. Veredicto "nojento" de Kenosha choca os EUA

Rittenhouse, que matou duas pessoas num protesto contra a violência policial, foi absolvido e saiu do tribunal a chorar de alívio. As reações não tardaram. Há júbilo e revolta contra um sistema que, acusam, é "baseado na supremacia branca".

Alívio para uns, indignação para outros. A absolvição - sem hipótese de recurso - do americano Kyle Rittenhouse, de 18 anos, que matou duas pessoas durante uma noite de protestos antirraciais no tumultuoso verão de 2020, em Kenosha, no Wisconsin, fez aquecer o debate sobre a questão fraturante das armas de fogo e o funcionamento da Justiça nos EUA.