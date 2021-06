Bielorrússia anuncia medidas de retaliação contra Estados Unidos

JN/Agências Hoje às 23:11 Facebook

A Bielorrússia anunciou, esta quinta-feira, medidas de retaliação contra Washington, incluindo a redução do pessoal diplomático dos Estados Unidos no país, após a entrada em vigor de novas sanções americanas contra Minsk.

"Não podemos ignorar esse movimento hostil", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Bielorrússia, Anatoly Glaz, em comunicado, após entrada em vigor, esta quinta-feira, das sanções económicas dos EUA contra nove empresas estatais bielorrussas.

As medidas de resposta bielorrussas incluem a "redução do pessoal diplomático, administrativo e técnico" da embaixada dos Estados Unidos em Minsk e "o endurecimento do procedimento para a emissão de vistos para a Bielorrússia", indica o comunicado.

A Bielorrússia também retirou a autorização para que a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) possa trabalhar no país.

Em Washington, o porta-voz da diplomacia americana Ned Price confirmou que Minsk o notificou dessas decisões, que "entrarão em vigor em 13 de junho".

"Infelizmente, foram as autoridades bielorrussas que fizeram com que as nossas relações chegassem a este ponto, com sua implacável e crescente repressão contra os seus cidadãos", disse Ned Price.

As sanções dos Estados Unidos contra nove empresas estatais bielorrussas voltaram a ser impostas em abril, em resposta à repressão aos protestos pró-democracia na Bielorrússia que se seguiram à reeleição considerada "fraudulenta" pelos EUA do Presidente Alexander Lukashenko em agosto.

As sanções contra a Bielorrússia já tinham sido iniciadas em 2006, quando os Estados Unidos proibiram todos os negócios com essas empresas, na sequência de eleições também contestadas.