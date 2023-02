Bielorrússia anuncia nova força de defesa territorial

JN/Agências Hoje às 20:40 Facebook

A Bielorrússia, país aliado de Moscovo, anunciou, esta segunda-feira, uma nova força de defesa territorial, ao fim de quase um ano da invasão russa da Ucrânia, seu país vizinho, em 24 de fevereiro de 2022.

Falando durante uma reunião com autoridades de Minsk, o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, disse que o país precisa formar unidades paramilitares em cada cidade ou vila para servir como defesa territorial e complementar os 45 mil militares "em caso de agressão", usando armas "para proteger as suas famílias e casas", se necessário.

O ministro da Defesa, Viktor Khrenin, afirmou por sua vez que a Bielorrússia formará uma força de até 150 mil voluntários que receberão armas, mas manterão os seus empregos civis.

Segundo o governante, este efetivo formará uma reserva militar em tempos de paz e poderá atuar como força de combate em caso de guerra.

Alexander Lukashenko mantém laços políticos e militares estreitos com a Rússia, que usou o território bielorrusso para enviar tropas para a Ucrânia há quase um ano, no início do que o Kremlin chamou de "operação militar especial".

A Rússia também manteve cerca de 10 mil soldados na Bielorrússia e os dois países realizaram regularmente exercícios conjuntos como parte da sua aliança militar.

Embora elogiando a importância da cooperação de defesa com a Rússia e expressando apoio à invasão das forças de Moscovo, Lukashenko destacou que só enviará tropas bielorrussas para a Ucrânia se o seu país for atacado.

A Rússia apoia firmemente Lukashenko, que tem governado com mão de ferro por quase três décadas, ajudando-o a enfrentar meses de protestos em massa desencadeados pela sua reeleição em agosto de 2020 que a oposição e o ocidente denunciaram como fraudulenta.