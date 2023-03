Bielorrússia culpa Polónia por filas na fronteira que considera intencionais

JN/Agências Hoje às 17:20 Facebook

As autoridades da Bielorrússia acusaram, esta sexta-feira, o governo polaco de bloquear intencionalmente o tráfego na fronteira entre os dois países à medida que a situação se agrava na Ucrânia com a invasão russa.

O porta-voz do Comité Estatal de Fronteiras da Bielorrússia, Anton Bichkovski, disse que há filas de veículos cada vez mais longas e que a situação tem tendência para piorar.

"A decisão da Polónia de fechar as passagens na fronteira com a Bielorrússia tem as suas consequências" disse Bichkovski, referindo que os problemas aumentaram desde a suspensão das passagens em alguns territórios fronteiriços.

O porta-voz acusou os serviços polacos de "atrasarem artificialmente o tráfego para criar uma situação tensa no lado bielorrusso".

A Bielorrússia argumenta que as sanções impostas pela União Europeia em retaliação pelo apoio dado a Moscovo na invasão da Ucrânia também contribuem para o aumento do tráfego.

"Esta atitude para com os camionistas e os cidadãos, não só da Bielorrússia, desacredita o profissionalismo dos serviços fronteiriços" da Polónia, considerou.