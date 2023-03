Bielorrússia detém pai de menina russa que fez desenho contra guerra

JN/Agências Hoje às 16:03 Facebook

O russo Alexei Moskaliov, que foi afastado da filha por causa de um desenho contra a guerra na Ucrânia, foi detido na Bielorrússia depois de fugir da prisão domiciliária na Rússia.

"(Alexei) Moskalyov foi detido após um pedido da polícia russa" e está atualmente detido na Bielorrússia, disse uma porta-voz do Ministério do Interior da Bielorrússia, segundo agências de notícias russas.

O homem estava em fuga quando foi condenado na Rússia a dois anos de prisão por criticar a invasão da Ucrânia. Alexei Moskaliov, de 54 anos, foi considerado culpado por ter desacreditado o Exército russo nas redes sociais, disse o seu advogado, Vladimir Bilienko.

O caso começou quando a filha de Moskaliov, Maria, uma estudante de 13 anos do ensino secundário, fez um desenho em sala de aula que retratava mísseis em direção a uma mulher e uma criança com uma bandeira ucraniana. Depois de a escola ter alertado as autoridades, estas encontraram mensagens do pai, nas redes sociais, criticando a invasão russa da Ucrânia, o que lhe valeu uma acusação por "desacreditar os militares russos".

Moskaliov foi colocado em prisão domiciliária e a filha foi para uma casa particular, ficando privada de qualquer contacto com o pai.

O futuro da família será decidido num outro julgamento, que começa em 6 de abril, e durante o qual Moskaliov corre o risco de ficar definitivamente privado da sua autoridade parental.

Como sinal da indignação social suscitada por este caso, foi lançada uma petição nas redes sociais, apesar da pressão das autoridades, para exigir a devolução da criança ao pai.