Bielorrússia diz ter abatido míssil lançado da Ucrânia

A Bielorrússia, principal aliada da Rússia, disse, esta quinta-feira, que abateu um míssil de defesa aérea lançado de território ucraniano, no primeiro incidente deste tipo relatado por Minsk desde o início da ofensiva de Moscovo na Ucrânia.

As autoridades bielorrussas convocaram o embaixador da Ucrânia sobre o míssil, horas depois de uma nova onda de ataques com mísseis russos ter acionado as defesas aéreas de Kiev.

O Ministério da Defesa da Bielorrússia disse que um míssil foi abatido por volta das 10 horas locais (7 horas em Portugal continental), tendo os destroços sido descobertos numavila na região oeste de Brest, que faz fronteira com a Ucrânia e a Polónia. "Foi estabelecido preliminarmente que os fragmentos pertenciam a um míssil guiado antiaéreo S-300 lançado do território da Ucrânia", disse o ministério, em comunicado.

O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, "foi imediatamente informado" do incidente. Minsk exigiu uma investigação imediata, dizendo que estas situações podem levar a "consequências catastróficas" e não devem voltar a acontecer.

Em novembro, um míssil caiu numa vila na Polónia, membro da NATO, e matou duas pessoas, gerando preocupação de que a aliança liderada pelos Estados Unidos seria arrastada para o conflito na Ucrânia. A Rússia negou ter disparado o míssil, enquanto Varsóvia disse que provavelmente foi causado por um míssil de defesa aérea ucraniano lançado para intercetar ataques russos.

A Rússia usou a Bielorrússia como plataforma de lançamento para a sua ofensiva na Ucrânia. Em outubro, a Bielorrússia disse que estava a estabelecer uma força regional conjunta com Moscovo, com vários milhares de soldados russos a chegar ao ex-país soviético. A medida alimentou a preocupação de que Minsk poderia enviar tropas para a Ucrânia.