Bilionário australiano lança fundo para reconstrução da Ucrânia

Diana Fernandes Hoje às 15:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O bilionário australiano Andrew Forrest lançou um fundo de investimento global de 740 milhões de euros para ajudar a Ucrânia a reconstruir a economia com infraestruturas verdes e comprometeu-se com o financiamento inicial para a Iniciativa de Crescimento Verde da Ucrânia, com o seu grupo de investimento privado Tattarang.

O anúncio do fundo de investimento foi feito pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e por Andrew Forrest, no Bloomberg New Economy Forum em Singapura, quinta-feira.

Andrew Forrest espera que o financiamento inicial gere 25 mil milhões de euros em investimentos e cresça para pelo menos 100 mil milhões de euros, com o principal foco em infraestruturas primárias, como energia verde e redes de telecomunicações.

PUB

Num comunicado de imprensa feito pelo grupo Tattarang, o australiano diz que a Iniciativa de Crescimento Verde da Ucrânia será o "lar de investimentos profissionais e soberanos". Acrescenta que o seu fundo de investimento "ajudará a ir além das linhas fixas do passado e acelerar o desenvolvimento das comunicações digitais".

Andrew Forrest terá informado os líderes mundiais, como o presidente Joe Biden dos Estados Unidos e o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, sobre o fundo.

A organização dos Forrest, a Minderoo, também forneceu ajuda à Ucrânia, incluindo o financiamento do primeiro carregamento humanitário de cereais em agosto.

O presidente Zelensky, citado pela agência de notícias Reuters, afirma que a iniciativa ajudaria a Ucrânia a tornar-se a economia que mais cresce na Europa "se não no mundo".