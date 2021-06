Bill Gates diz que mudanças climáticas vão aumentar as secas e inundações

JN/Agências Hoje às 08:43 Facebook

O fundador da Microsoft, Bill Gates, advertiu segunda-feira que "centenas de milhões de agricultores" estão a sentir os efeitos das mudanças climáticas e defendeu a inovação no setor.

"Quanto mais demorarmos a reduzir as emissões a zero piores serão as consequências", alertou Bill Gates na 42.ª conferência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação (FAO), com sede em Roma, no tradicional discurso em memória de Frank McDougall, um dos fundadores desta agência especializada das Nações Unidas.

Bill Gates enfatizou que "a mudança climática custou sete anos de crescimento da produtividade agrícola" e que "nas próximas décadas o aquecimento global deve aumentar as secas e inundações, reduzir a produtividade e aumentar os preços".

"É injusto que as nações que menos contribuíram para a mudança climática sejam agora as que mais esperam por vacinas e as mais afetadas por esses desafios", disse Gates.

Nesse sentido, lembrou que o impacto da covid-19 pode ter deixado até "132 milhões de pessoas na pobreza" numa crise que as mudanças climáticas contribuem para "complicar" ainda mais, devido à dependência do setor primário dos países menos desenvolvidos.

O fundador da Microsoft reivindicou o trabalho da União Africana em colaboração com a FAO, com projetos de ajuda aos agricultores do Quénia, ou um sistema de alerta precoce contra a ferrugem do trigo na Etiópia, como exemplos de inovação contra os efeitos das mudanças climáticas.

"Os pequenos agricultores devem superar adversidades incríveis e inovar, mas não podem fazê-lo sozinhos, precisam de soluções internacionais", disse, apelando à FAO e às demais agências das Nações Unidas que "prestem assistência técnica" aos agricultores.