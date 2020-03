Bill Gates financia "kits" domésticos que detetam novo coronavírus

JN Hoje às 11:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Cofundador da Microsoft tem como objetivo produzir diariamente milhares de testes domésticos, para utilização nos EUA.

Através da "Bill and Melinda Gates Foundation", Bill Gates vai produzir "kits" que permitem a qualquer pessoa esfregar o nariz e enviar a amostra às autoridades de saúde para análise.

Os resultados devem demorar aproximadamente dois dias. Se o teste for positivo, os infetados poderão preencher formulários online sobre seus movimentos e contactos, para que as autoridades de saúde possam rastrear a disseminação do vírus.

A fundação doou 100 milhões de dólares (cerca de 88 milhões de euros) para detecção e tratamento de coronavírus, na passada quarta-feira. "A nossa equipa está e continuará a explorar ativamente formas de conseguirmos contribuir para a resposta local através da aplicação do estudo "The Seattle Flu Study", revelou a Fundação "Bill and Melinda Gates" à CNet.