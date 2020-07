Bill Gates, Joe Biden e Kanye West com contas de Twitter pirateadas para esquema falso de bitcoins

Rita Neves Costa Ontem às 22:44 Facebook

Um esquema fraudulento de bitcoins (criptomoedas ou moedas eletrónicas) "atacou" esta quarta-feira as contas oficiais de Twitter de grandes figuras públicas mundiais e empresas.

Ainda não é clara a dimensão do esquema, mas os "tweets" alegadamente publicados pelas figuras públicas pretendiam angariar dinheiro através de bitcoins. Algumas das publicações já foram eliminadas e outras ainda persistem na rede social.

O esquema fraudulento atingiu figuras como a rapper norte-americano Kanye West, o fundador da Microsoft Bill Gates, o diretor executivo da Tesla Elon Musk, o candidato democrata à Casa Branca Joe Biden e grandes empresas como a Apple e a Uber.

Publicação falsa feita na conta de Kanye West Foto: Twitter

Na publicação falsa é prometido que caso o utilizador faça uma transferência monetária, receba o dobro do que transferiu. Segundo a imprensa norte-americana especializada em tecnologia, o infrator já pode ter angariado mais de 110 mil dólares com o esquema e o jornal "The New York Times" avança que mais de 300 pessoas podem ter sido enganadas.

O Twitter já publicou que tem conhecimento do incidente e está a tomar medidas para "resolver" o problema.