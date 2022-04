Biógrafo de Isabel II: "Diana estaria louca" e era uma "ameaça real à monarquia"

Biografia da rainha Isabel II, uma obra do jornalista Marc Roche, revela o lado mais intimista da monarca britânica, que este ano celebra o Jubileu de Platina.

Marc Roche, jornalista francês que teve conversas privadas com Isabel II, tal como com altos funcionários do Palácio de Buckingham, apresenta a biografia da rainha de Inglaterra, onde faz o retrato da mulher que não nasceu para ser monarca, mas que se entregou de corpo e alma ao revés do destino. Aos 25 anos, altura em que o pai, o rei George V, morreu inesperadamente, "Lilibet" assumiu as rédeas do trono e 70 anos depois é uma das soberanas mais respeitadas da História.

Não sendo herdeira direta ao trono britânico, que educação teve "Lilibet" nos primeiros anos de vida?