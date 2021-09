BioNTech desenvolve vacina para crianças entre 5 aos 11 anos

JN Hoje às 16:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O laboratório da BioNTech desenvolveu uma vacina contra a covid-19 para ser administrada a crianças entre os 5 e os 11 anos, em meados de outubro.

Os fundadores da biofarmacêutica alemã BioNTech, que em parceria com a farmacêutica Pfizer já desenvolveu uma das vacinas contra a covid-19, acreditam que vão conseguir inocular crianças com idades entre os 5 e os 11 anos em meados de outubro. Em declarações à revista alemã "Der Spiegel", asseguraram que a produção da vacina será a mesma mas com uma dosagem menor.

"Nas próximas semanas, divulgaremos às autoridades do mundo inteiro os resultados", assegurou a co-fundadora da BioNTech Özlem Türeci.

Outro co-fundador da empresa, Uur ahin, adiantou que os resultados já estão "em cima da mesa" e que terão agora de ser preparados para as entidades reguladoras. Além disso, espera-se que, até ao fim do ano, estejam disponíveis os dados relativos a crianças a partir dos seis meses.

Ao mesmo tempo, os fundadores da BioNTech asseguraram que irão fazer os possíveis para convencer os mais céticos dos benefícios da vacina.