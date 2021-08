Bispo brasileiro renuncia após divulgação de vídeo íntimo

JN/Agências Hoje às 17:22 Facebook

O bispo brasileiro Tomé Ferreira da Silva renunciou ao cargo na diocese de São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo, após a divulgação de um vídeo íntimo consigo nas redes sociais, pedido aceite pelo Papa.

A informação foi confirmada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) num breve comunicado em que a organização frisou que "o Santo Padre aceitou hoje o pedido de renúncia ao governo pastoral da diocese de São José do Rio Preto", apresentada por D. Tomé Ferreira da Silva, nomeando, ao mesmo tempo, como administrador apostólico, "D. Moacir Silva, arcebispo de Ribeirão Preto".

A renúncia do bispo ocorre dias depois da divulgação nas redes sociais de um vídeo em que o religioso aparece seminu e acariciando as suas partes íntimas enquanto conversa virtualmente com alguém.

Tomé Ferreira da Silva renunciou em setembro de 2018 ao cargo de coordenador regional da arquidiocese de Ribeirão Preto, vinculada à Conferência Episcopal, ao saber que o Vaticano o investigava pela suposta omissão em casos de abuso sexual alegadamente cometidos por padres da diocese.

O representante designado pelo Vaticano para as investigações foi Dom José Negri, da diocese de Santo Amaro e amigo pessoal do Papa Francisco.

Não é a primeira vez que o religioso, nomeado bispo em 2012 pelo Papa Bento XVI, se envolve em escândalos sexuais.