Bispo do Porto critica forma com EUA retiraram forças militares do Afeganistão

O Bispo do Porto, Manuel Linda, criticou, esta quinta-feira, a forma como os Estados Unidos retiraram as suas forças militares do Afeganistão, considerando que não dialogaram, nem respeitaram a ONU.

"Para lá das razões que [o presidente dos EUA Joe] Biden possa ter e invocar, a tragédia do Afeganistão revela o que sabíamos: na sua ânsia de senhores do mundo e mostrar poder, os USA não dialogam, não implicam os outros, não respeitam a ONU", escreveu Manuel Linda na rede social 'Twitter'.

O Bispo do Porto escreveu ainda que os Estados Unidos "fazem e desfazem como lhes apetece. Resultado: o desastre!"

Os talibãs conquistaram Cabul no domingo, culminando uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no seu território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001.

A tomada da capital põe fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e dos seus aliados na NATO, incluindo Portugal.

Face à brutalidade e interpretação radical do Islão que marcou o anterior regime, os talibãs têm assegurado aos afegãos que a "vida, propriedade e honra" vão ser respeitadas e que as mulheres poderão estudar e trabalhar.