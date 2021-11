Bispo que se apaixonou por escritora erótica trabalha em inseminação de suínos

JN Hoje às 12:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Nem todos os dias se dá uma notícia como esta: o bispo espanhol ultraconservador que abandonou o sacerdócio para namorar com uma escritora erótico-satânica arranjou trabalho numa empresa de inseminação artificial de suínos.

Depois de, em agosto, o bispo da cidade espanhola de Solsona ter anunciado que o Papa Francisco havia aceitado a sua surpreendente renúncia à vida eclesial, pedida através de uma carta em que alegava motivos pessoais, o ainda sacerdote já começou a iniciar um percurso - agora partilhado com uma namorada - fora da Igreja Católica.

De acordo com o diário espanhol ABC, Xavier Novell, que aguarda a resolução de alguns trâmites burocráticos para se desvincular da Igreja e poder casar com a psicóloga e escritora erótico-satânica Sílvia Caballol, encontrou trabalho na Semen Cardona, uma empresa catalã especializada na produção de doses para inseminação artificial de suínos de alta performance que exporta para 20 países. A companhia, que se escusou confirmar ou desmentir a notícia à agência noticiosa EFE, costuma divulgar as ofertas de emprego nas redes sociais e, nos últimos dois meses, solicitou trabalhadores para os municípios de Murcia e Segóvia, escreve a imprensa espanhola.

Relação amorosa interrompe percurso ultraconservador

A viver em Manresa, na província de Barcelona, desde que decidiu abandonar o cargo na Igreja, Xavier Novell deixa para trás uma carreira eclesiástica onde se destacou pelo caráter ultraconservador, com discursos intransigentes contra divorciados e homossexuais, havendo até relatos a darem conta de que participaria em terapias proibidas de "conversão homossexual".

A grande dissonância ideológica entre Novell e o pontífice máximo da Igreja Católica, que se tem destacado por uma atitude progressista desde que chegou ao papado, foi inicialmente apontada como a razão na origem da renúncia, mas o jornal "Religião Digital" acabou por confirmar a relação amorosa mantida com Sílvia Caballol, divorciada com dois filhos especializada em contos eróticos e satânicos.

PUB

A história do romance terá começado em 2015 quando Novell acumulou o cargo de exorcista titular da diocese às funções de bispo. Foi na viagem pelo mundo satânico aí iniciada - e que, segundo o ABC, levou o próprio Papa a pedir duas vezes ao bispo para ser tratado - que Xavier Novell veio a encontrar a atual companheira.