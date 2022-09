Blinken diz que contraofensiva de Kiev é positiva mas guerra deverá arrastar-se

JN/Agências Hoje às 15:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, considera que, apesar dos sinais positivos da contraofensiva ucraniana ao ataque russo, a guerra poderá arrastar-se durante meses.

"Os primeiros sinais são positivos, e vemos a Ucrânia fazer progressos reais e demonstráveis de forma deliberada", disse em Bruxelas o chefe da diplomacia dos EUA, falando da recente ofensiva ucraniana no sul do país e região oriental do Donbass.

No entanto, Blinken - que falava em conferência de imprensa após um encontro com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, - referiu que o conflito se deverá arrastar "por um período de tempo significativo", não só devido ao "enorme número de forças russas na Ucrânia", mas também à vontade de Moscovo de continuar a enviar combatentes apesar do "enorme custo para a Rússia".

PUB

Blinken reuniu-se com representantes dos Aliados, a quem deu conta da sua recente visita a Kiev.

Por seu lado, Stoltenberg confirmou que a Ucrânia tem conseguido travar a ofensiva russa no Donbass, apelando aos membros da NATO que mantenham os fornecimentos de equipamento ao país e não se deixem pressionar pelas questões ligadas ao fornecimento de energia.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, uma ofensiva contestadas pela generalidade da comunidade internacional e que resultou na adoção de sanções a Moscovo e mobilização no apoio à Ucrânia.