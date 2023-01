Blinken garante apoio dos EUA em encontro com ministro da Defesa de Israel

JN/Agências Hoje às 10:51 Facebook

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, reuniu-se esta terça-feira em Jerusalém com o ministro da Defesa de Israel, Yoav Galant, garantindo que o apoio dos EUA a Israel "continuará inabalável".

"Estamos unidos, o nosso compromisso com a segurança de Israel permanece e continuará inabalável", comentou Blinken durante uma breve declaração com Galant antes da reunião.

"Temos muitos assuntos para resolver no momento e esta reunião não poderia ter acontecido num momento melhor", acrescentou.

A visita de Blinken ao Médio Oriente coincide com o aumento da violência entre israelitas e palestinianos, que causou mais de 20 mortos na última semana e desencadeou fortes medidas tanto do governo de Benjamin Netanyahu quanto da Autoridade Nacional da Palestina (ANP).

De acordo com um comunicado do Ministério da Defesa de Israel, durante o encontro Galant e Blinken discutiram a escalada de tensão, a cooperação para lidar com o Irão e o "importante papel dos parceiros regionais" na restauração da calma.

"A sua visita chega num momento crítico e envia uma mensagem clara aos nossos adversários, bem como aos nossos parceiros na região, de que os Estados Unidos e Israel estão unidos na necessidade de confrontar o Irão e qualquer um que ameace a paz e a estabilidade", disse Galant.

O encontro ocorreu no segundo dia da visita de Blinken a Israel, uma viagem que começou no domingo no Egito e prossegue esta terça-feira com um encontro na Cisjordânia ocupada com o presidente palestiniano Mahmoud Abbas.

O secretário de Estado reuniu-se na segunda-feira com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, o ministro das Relações Exteriores, Eli Cohen, e o presidente Isaac Herzog.