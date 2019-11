Bloco da direita pode ter até 166 deputados, mais três do que esquerda em Espanha

Hoje às 20:10 Facebook

O bloco da direita espanhola, formado por Partido Popular, Vox e Cidadãos, poderá totalizar até 166 deputados, mais três do que o bloco da esquerda, constituído por PSOE, Unidas Podemos e Mais País, que soma 163, segundo uma sondagem.

A sondagem foi realizada hoje e no sábado pela empresa SocioMétrica para o diário digital El Español.

Os espanhóis voltaram hoje às urnas para eleger 350 deputados e 208 senadores das Cortes Gerais.

Segundo esta projeção, o PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol) terá entre 112 e 118 deputados, menos 11 que nas eleições de abril, enquanto o PP (Partido Popular) reforça a sua posição como segunda força política mais votada, com um total de até 92 deputados, mais 26 face ao escrutínio anterior.

Em terceiro lugar aparece o Vox (extrema-direita), que, de acordo com a sondagem, poderá eleger até 58 deputados, mais do dobro comparativamente a abril, altura em que foi o quinto partido mais votado.

Na quarta posição surge a coligação de esquerdas Unidas Podemos (Podemos e Esquerda Unida), com 36 a 40 deputados, enquanto na quinta está o partido Cidadãos (direita liberal), que pode eleger entre 11 e 16 deputados, contra os 57 obtidos nas eleições passadas.

Nas eleições de 28 de abril, os socialistas do PSOE tiveram 28,7% dos votos, seguidos pelo PP com 16,7%, o Cidadãos com 15,9%, o Unidas Podemos com 14,3% e o Vox com 10,3%.

As eleições de hoje foram convocadas em setembro pelo Rei de Espanha, depois de constatar que o primeiro-ministro socialista em funções, Pedro Sánchez, não conseguiu reunir os apoios suficientes para voltar a ser investido no lugar na sequência das eleições de abril.