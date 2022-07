"Bloody Friday": 50 anos de feridas mal curadas na Irlanda do Norte

Almiro Ferreira Hoje às 00:00 Facebook

Chamaram-lhe "A questão Irlandesa". Povoou todos os noticiários dos anos 1970, 1980 e 1990. E deixou marcas de violência indelével na Irlanda do Norte. Um desses episódios mais macabros foi "o Bloody Friday" (Sexta-feira sangrenta), a que se assinalam rigorosamente 50 anos, tal como ao "Bloody Sunday". Meio século depois, o Ulster não sarou as feridas e o Brexit só criou mais dissidências territoriais, históricas, sociais e religiosas entre católicos e protestantes. Como canta Bono, "how long must we sing this song"?

Quis o calendário de 2022 que os 50 anos da passagem da "sexta-feira sangrenta" se assinalassem esta quinta-feira. É só um capricho de agenda, que em nada altera a memória da sucessão dos episódios mais traumáticos da história da Irlanda do Norte.

A 21 de julho desse ano de 1972, 26 bombas dissimuladas pelo IRA (Irish Republican Army) explodiram em Belfast, mataram nove pessoas e feriram 130, em retaliação a outro funesto ataque, o "Bloody Sunday", perpetrado meses antes, a 30 de janeiro do mesmo ano, quando o exército britânico e as forças paramilitares protestantes e unionistas dispersaram a tiro uma marcha pacífica dos católicos de Derry, causando 14 mortos e 27 feridos.