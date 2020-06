Boeing recebe "luz verde" para iniciar testes do polémico modelo 737 MAX

JN/Agências Hoje às 09:56 Facebook

A Boeing recebeu a aprovação da Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos para iniciar testes do controverso modelo 737 Max, para demonstrar que pode voar em segurança com o novo "software" de controlo de voo.

Os voos, que podem começar esta segunda-feira, de acordo com os "media" locais, representam um passo importante nos esforços da empresa para garantir que os seus aviões mais vendidos voem novamente.

O modelo deixou de voar em março de 2019, após alguns acidentes fatais, na Indonésia e na Etiópia, que vitimaram um total de 346 pessoas.

A crise custou vários mil milhões de dólares à Boeing, incluindo as compensações a pagar às vítimas e às companhias aéreas. O caso também levou à demissão do diretor executivo da empresa, levantou dúvidas sobre a solvência da empresa e suspeitas em relação à supervisão relacionadas com com a velocidade com que foi aprovado o MAX.

Os voos de certificação, realizados por pilotos da FAA, devem provavelmente ocorrer na área de Seattle, onde o avião tem vindo a sofrer alterações.

Um dos principais pilotos de teste da Boeing também vai integrar os voos.

"Espera-se que os testes levem vários dias e vão incluir uma ampla gama de manobras de voo e procedimentos de emergência para permitir que se avalie se as mudanças atendem aos padrões de certificação da FAA", disse a agência num email enviado domingo à comissão de supervisão do Senado e da Câmara dos Representantes.

Se os voos forem bem-sucedidos, ainda poderá levar meses para que as aeronaves voltem aos céus, até porque se a FAA identificar mais problemas, a Boeing pode ainda precisar de fazer alterações adicionais.