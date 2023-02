Bola de metal misteriosa encontrada em praia do Japão

JN Hoje às 10:48 Facebook

Uma bola de metal com 1,5 metros de diâmetro e duas pegas foi encontrada recentemente numa praia da cidade de Hamamatsu, na costa do Pacífico do Japão, intrigando populares e autoridades, que não sabem ao certo do que se trata.

A imprensa local, citada pelo jornal britânico "The Guardian", dá conta, esta quarta-feira, de que a bola misteriosa foi encontrada por um morador da zona, que alertou a Polícia para a descoberta. Chegados ao local, temendo que se tratasse de uma mina ou armadilha, os agentes chamaram especialistas para analisarem o artefacto, até uma análise feita com raios-X mostrar que o interior da bola era oco e afastar qualquer ameaça. Ainda assim, as autoridades isolaram o local para investigarem o objeto, cuja proveniência se desconhece.

Entre fantasias com a série japonesa "Dragon Ball" e conspirações envolvendo naves extraterrestres e aparelhos de espionagem chinesa ou norte-coreana, o aparecimento da esfera deu origem a várias teorias, mas a explicação pode ser bem mais simples do que as que emergem nas redes sociais: a esfera - que terá sido vista pela primeira vez no areal há cerca de um mês - poderá ser uma boia de ancoragem que se soltou e flutuou até dar à costa, escreve a publicação britânica.

Ainda assim, para já sem certezas, a Guarda Costeira do Japão e as Forças Armadas do Japão estão responsáveis por desvendar o caso.