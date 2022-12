Bolsonaristas criam noite de caos em Brasília

Gabriel Hansen Hoje às 20:36 Facebook

Apoiantes do presidente tentaram invadir sede da Polícia Federal e atearam fogo em veículos.

Apoiantes do presidente Jair Bolsonaro em Brasília tentaram invadir, na segunda-feira, a sede da Polícia Federal (PF), após a prisão preventiva de um suspeito de contribuir para os atos antidemocráticos. A tentativa falhada fez com que os manifestantes espalhassem o caos nas ruas da capital do país, com o incêndio de veículos e diversos atos de vandalismo.

O Supremo Tribunal Federal tinha determinado a detenção do indígena bolsonarista José Acácio Tserere Xavante. A Justiça investiga Tserere pela participação em atos antidemocráticos e por conspiração para cometer crimes.