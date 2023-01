Sandra Alves Ontem às 21:21, atualizado hoje às 04:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Milhares de apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram a sede do Congresso, o Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Invasão ocorreu uma semana após Lula da Silva tomar posse como presidente do Brasil. Governo brasileiro fala em terrorismo. Bolsonaro rejeita responsabilidades.