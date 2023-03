Bolsonaro acolhido em êxtase no feudo dos conservadores

Ex-presidente brasileiro seduziu plateia de ultraconservadores norte-americanos com retórica pró-armas e anti-vacinas.

Lançou-se a um auditório que era terreno seguro, na Conferência da Ação Política dos Conservadores (CPAC, na sigla em inglês), em Washington. Amparado pelos ultraconservadores norte-americanos, Jair Bolsonaro estendeu o discurso aos 20 minutos, durante o qual foi aplaudido de pé, à medida que atirava cartadas que colhiam a aceitação geral, como a defesa do porte de armas ou a narrativa anti-vacinas.

"Sou o ex mais amado do país. Sempre defendi a liberdade, não obriguei ninguém a vacinar-se no Brasil. Há certos assuntos no Brasil que são proibidos de ser abordados, e um é a vacina. Dizem o tempo todo: 'ciência, ciência, ciência', e eu digo: 'liberdade, liberdade, liberdade'", atirou, no sábado, o ex-chefe de Estado brasileiro.