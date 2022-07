Bolsonaro aposta em publicidade na "Globo" com vista à reeleição

JN Hoje às 16:34 Facebook

Apesar das críticas constantes à rede de televisão "Globo", o Governo de Jair Bolsonaro investiu mais de dois milhões de euros em publicidade na emissora em 2022, ano em que o presidente se vai recandidatar ao cargo. Os dados são da Secretaria de Comunicação e foram divulgados pelo portal Uol.

Desde o primeiro dia do ano até 21 de junho, o governo de Bolsonaro pagou 11,4 milhões de reais (mais de dois milhões de euros) para a Globo divulgar publicidade ligada ao trabalho do presidente. O investimento significou um aumento de 75% das despesas em publicidade, em comparação com o mesmo período do ano passado.

O foco da publicidade do governo são as campanhas institucionais, que mostram os feitos de Jair Bolsonaro. Esta é uma forma de tentar aumentar a popularidade do presidente da República que se vai recandidatar ao cargo este ano.