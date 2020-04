Bolsonaro ataca Sergio Moro: "Preocupou-se mais com Marielle Franco do que o seu chefe supremo"

Rita Neves Costa e Joana M. Soares Hoje às 21:35 Facebook

Em conferência de imprensa, o presidente do Brasil atacou o ministro da Justiça demissionário e disse que Sergio Moro se preocupou mais com a investigação de Marielle Franco, ativista assassinada em 2018, do que com Adélio Bispo, que o esfaqueou durante a campanha presidencial no mesmo ano.

"Será que é interferir na Polícia Federal quase que exigir, implorar a Sergio Moro, que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? A Polícia Federal de Sergio Moro preocupou-se mais com Marielle do que com o seu chefe supremo", disse Jair Bolsonaro aos jornalistas.

Para Bolsonaro sendo ele o presidente do Brasil não tem que "pedir autorização a ninguém para trocar qualquer um que esteja na pirâmide hierárquica do poder executivo", admitindo que tem interesses pessoais na Polícia Federal.

Em declarações aos jornalistas, justamente para responder a acusações feitas por Sergio Moro, horas antes, Jair Bolsonaro aponta o dedo a Moro, acusando-o de ter um compromisso com "o seu ego e não com o Brasil".

Bolsonaro assegurou que está "a lutar contra o sistema, contra o 'estabilishment', garantindo que, no seu ponto d evista, "coisas que antes aconteciam no Brasil, praticamente já não acontecem".

"Sempre lhe disse: Moro, não tenho informações da Polícia Federal. Todos os dias tenho que ter um relatório daquilo que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para decidir o futuro da nação. Nunca pedi o acompanhamento de qualquer processo. Até porque a inteligência, com ele, perdeu espaço na Justiça", contou.

O presidente do Brasil sustentou ainda que não autoriza que a sua "autoridade seja confrontada por qualquer ministro", apontando que "a confiança é uma via de mão dupla". Bolsonaro assegurou ainda que continua "fiel a todos os brasileiros, no combate à corrupção, às organizações criminosas e a trabalhar para a redução da criminalidade".

"O governo continua. O governo não pode perder a sua autoridade por questões pessoais de alguém que se antecipa a outros projetos. Travo o bom combate. A minha preocupação é entregar um Brasil, a quem me suceder no futuro, bem melhor do que recebi em janeiro do ano passado", terminou.