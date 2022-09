Bolsonaro cancela presença em sessão solene no Congresso

JN/Agências Hoje às 14:54 Facebook

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, cancelou esta quinta-feira a sua presença na sessão solene do Congresso brasileiro para celebrar os 200 anos da independência do Brasil.

A informação foi avançada pela TV Senado que transmite em direto a chegada das autoridades convidadas como os chefes de Portugal, Guiné-Bissau e Cabo Verde e os representantes de restantes países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

"Recebemos informação que o presidente da República Jair Bolsonaro cancelou a participação dele aqui hoje", indicou a TV Senado.

Esta informação surgiu a poucos minutos do início da sessão (10 horas locais, 14 horas em Portugal continental) - a mesa das festividades seria composta por Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-secretário da Mesa do Congresso Nacional, deputado Luciano Bivar.

Durante a cerimónia, o chefe de Estado português irá discursar. Jair Bolsonaro também deveria discursar.

Este cancelamento surge um dia depois do presidente Brasileiro ter participado em Brasília e no Rio de Janeiro nas cerimónias os maiores desfiles do bicentenário da independência, que foram acusadas de se terem transformado num comício político por parte de Jair Bolsonaro, a menos de um mês das eleições presidenciais, e que foram alvo de várias críticas por grande parte dos quadrantes políticos.

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, assistiu ao desfile cívico-militar do 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios, mesmo no centro da tribuna, ao lado de Bolsonaro.