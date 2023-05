Bolsonaro cancela vinda a Portugal após ação policial

Gabriel Hansen Hoje às 20:39 Facebook

Alvo de diversas investigações criminais, incluindo o caso de fraude nos registos de vacinação, ex-presidente brasileiro enfrenta futuro político incerto.

Jair Bolsonaro cancelou esta quinta-feira a vinda a Portugal que ocorreria este mês, um dia após a Polícia Federal (PF) ter realizado buscas na residência em Brasília do ex-presidente brasileiro, investigado no caso de adulteração de certificados de vacina de covid-19. A incerteza sobre o futuro do antigo chefe de Estado motivou o adiamento da Cimeira Mundial da Direita, promovida pelo Chega, em Lisboa.

A deslocação de Bolsonaro a Portugal estava condicionada pela posse do passaporte, informou ao JN fonte próxima do ex-presidente. O juiz do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, tinha autorizado a busca e a apreensão do passaporte, de armas e de munições do antigo chefe de Estado, noticiou o jornal "Folha de S. Paulo". Apesar da permissão, a PF considerou que o documento não era necessário para o curso da investigação, não ocorrendo a apreensão, segundo comunicado do STF citado pelo diário.