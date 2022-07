Bolsonaro dá dinheiro aos pobres para travar vantagem de Lula da Silva

O Congresso brasileiro aprovou esta semana uma emenda constitucional que permite a Jair Bolsonaro distribuir benesses em plena campanha eleitoral, fazendo cair a lei que proibia ao presidente tomar este tipo de decisões seis meses antes do ato eleitoral.

Com esta alteração à Constituição, é possível declarar o país em "estado de emergência", autorizando a despesa de mais 7,6 mil milhões de euros (41,25 mil milhões de reais) até ao fim do ano em subsídios sociais, apoios aos pequenos agricultores (como a oferta de tratores) e também a faculdade de tirar uma verba já reservada a um município para a transferir para outro, conforme as conveniências políticas.

A mudança na Constituição poderá permitir a Bolsonaro encurtar distâncias para Lula da Silva, do PT, que surge como o favorito a ganhar o ato eleitoral marcado para 2 de outubro. Segundo a mais recente sondagem do grupo Data-Folha, a 23 de junho, o antigo presidente reunia 53% das intenções de voto, enquanto que Bolsonaro não ia além dos 32%.