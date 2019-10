Bolsonaro diz que "principalmente as mulheres" querem estar com príncipe da Arábia Saudita

Hoje às 17:00 Facebook

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, elogiou esta terça-feira o príncipe herdeiro da Arábia Saudita dizendo que todos, especialmente as mulheres, gostariam de passar uma tarde com ele e também anunciou o interesse do fundo Mubadala em aumentar investimentos no Brasil.

"Todo mundo gostaria de passar a tarde com um príncipe [da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman]. Principalmente vocês, mulheres, não é?", declarou Jair Bolsonaro, referindo-se às jornalistas que o aguardavam, à saída de um hotel durante a sua primeira viagem oficial à Arábia Saudita.

O chefe de Estado brasileiro também declarou que teria "uma certa afinidade" com Mohammed bin Salman, que foi apontado como suspeito de ordenar o assassínio do jornalista saudita Jamal Khashoggi, morto no ano passado no consulado da Arábia Saudita em Istambul, capital da Turquia.

Jair Bolsonaro conheceu o príncipe herdeiro saudita no encontro do G20, realizado este ano em Osaka, no Japão.

Além dos elogios, o chefe de Estado brasileiro usou as redes sociais para afirmar que o fundo Mubadala, dos Emirados Árabes Unidos, vai ampliar os investimentos no Brasil.

"Fundo bilionário dos Emirados elevará investimentos no Brasil. Estamos assistindo a uma transição para um ambiente incrivelmente amigável para investidores, disse empresário árabe, Waleed Al Muhairi, vice-presidente do grupo Mubadala, que pretende elevar investimentos no Brasil", escreveu Bolsonaro.

O presidente brasileiro realiza uma ronda diplomática que já incluiu viagens ao Japão, China e aos Emirados Árabes, com o objetivo de aprofundar os laços do Brasil com agentes comerciais da Ásia e do Oriente Médio.