Bolsonaro ganha terreno, vantagem de Lula aperta

Sondagem aponta estabilidade do candidato de Esquerda, enquanto o atual presidente diminui a rejeição e cresce como opção de voto entre os homens

Lula da Silva continua a liderar nas intenções de voto da segunda volta das presidenciais brasileiras, com 49%, o mesmo número da semana anterior. A sondagem do Datafolha, divulgada na noite de quarta-feira, trouxe boas notícias, no entanto, para Jair Bolsonaro, que cresce de 44% para 45%. Mesmo com a variação dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, a sondagem segue a tendência de crescimento do atual presidente, que, em junho, estava atrás de Lula com uma diferença de 25 pontos.

Nos votos válidos, o candidato de Esquerda perde um ponto e agora tem 52%, enquanto Bolsonaro avança dos 47% da semana anterior para os 48%. Os votos válidos não contabilizam os eleitores que escolhem branco, nulo e os indecisos.