Jair Bolsonaro demarcou-se das declarações do filho Eduardo acerca do possível regresso de um decreto que vigorou durante a ditadura, lamentando o sucedido.

"Quem está a falar sobre AI-5 [decreto ditatorial] está a sonhar. Não existe. O AI-5 já existiu no passado, em outra Constituição, mas não existe mais. Esquece. Vai acabar a entrevista aqui. Cobrai a ele [Eduardo Bolsonaro]", afirmou o chefe de Estado, em Brasília.

"Ele é independente, tem 35 anos. Se ele falou isso, que eu não sei, lamento. Lamento muito", acrescentou o presidente brasileiro depois de ter sido questionado sobre o assunto.

O filho do chefe de Estado e deputado federal Eduardo Bolsonaro disse hoje que, se a esquerda organizar manifestações de rua como no Chile, o Governo brasileiro poderá decretar um ato institucional usado na ditadura militar, que restringiu direitos e liberdades no país.

O Ato Institucional nº 5 foi decretado no Brasil, em 1968, no auge da ditadura militar, e revogou direitos fundamentais e garantias constitucionais como o habeas corpus, instituiu a censura prévia e também deu ao Presidente o direito de cessar mandatos de parlamentares e intervir em cidades e estados do país.

As declarações de Eduardo Bolsonaro causaram polémica no meio político brasileiro, com os partidos de esquerda na oposição ao Governo a anunciarem que vão pedir a cassação do seu mandato parlamentar.