Bolsonaro nada em praia e causa aglomeração no mar

R.N.C. Hoje às 21:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Brasil causou esta sexta-feira uma aglomeração na Praia Grande, no Brasil, quando mergulhou e centenas de pessoas fizeram o mesmo para tentar cumprimentá-lo e tirar fotografias.

Jair Bolsonaro voltou a ignorar os cuidados a ter para combater a pandemia de covid-19, tal como centenas de pessoas, quando se aproximou sem máscara ou distanciamento físico de uma multidão que, no mar, tentava cumprimentá-lo e tirar fotografias. O incidente aconteceu esta sexta-feira, 1 de janeiro, na Praia Grande, no estado de São Paulo.

Após passear de barco, relata a imprensa brasileira, Bolsonaro mergulhou no mar depois de acenar às centenas que estavam a passar o primeiro dia do novo ano na praia. O presidente brasileiro esteve por diversos minutos a falar com os apoiantes na água, tendo depois regressado ao barco a nado.

As imagens foram captadas por várias pessoas e publicadas nas redes sociais. A ausência de máscara e de distanciamento físico, por parte de Bolsonaro e da multidão, tem causado várias críticas. Na quarta-feira, o presidente brasileiro tinha também causado uma aglomeração no areal, enquanto falava com apoiantes na praia do Canto do Forte.

O Brasil regista mais de 195 mil mortes pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.