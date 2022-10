"Bolsonaro tem crescido a disponibilizar apoios sociais antecipadamente"

Ana Paula Costa, investigadora do IPRI-Universidade Nova de Lisboa, é também vice-presidente da Casa do Brasil em Lisboa. Deste lado do Atlântico, Ana Paula Costa observa uma "campanha mais acirrada" e o "assédio eleitoral".

Que tendências verifica na campanha a uma semana da segunda volta das eleições?

Na segunda volta, a campanha ficou mais acirrada entre Lula e Bolsonaro, como era se esperar dado que os outros candidatos saíram de cena. O uso das rede sociais para a campanha eleitoral intensificou-se, tanto por parte dos candidatos como por parte dos apoiantes. Com isso, também aumentou a desinformação, sobretudo, as fake news, facto que tem levado a uma maior atuação da justiça eleitoral para combater atos ilícitos. Além disso, outra tendência é o aumento do assédio eleitoral, neste caso mais verificado nos apoiantes de Bolsonaro, tanto empregadores como religiosos, que têm coagido alguns eleitores a votar neste candidato.