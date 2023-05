Bombardeio ucraniano causa um morto na fronteira com a Rússia

JN/Agências Ontem às 21:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Um morto e dois feridos resultaram, esta terça-feira, de um bombardeio ucraniano num centro para deslocados na região fronteiriça de Belgorod, na Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia, anunciou o governador regional, Vyacheslav Gladkov.

"As forças armadas ucranianas dispararam artilharia contra um centro para deslocados que acolhia civis idosos e crianças (...) um segurança foi morto e duas pessoas ficaram feridas", escreveu Gladkov no Telegram.

Segundo este responsável, os dois feridos encontram-se "em estado grave nos cuidados intensivos" com "lesões profundas no abdómen" num dos casos, e no peito no outro.

PUB

A mensagem no Telegram foi acompanhada de fotografias de um edifício danificado com vidros estilhaçados, uma vala causada pelo impacto perto da cabine do segurança e adultos e crianças a serem retirados em autocarros.

A região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, tem sido alvo de bombardeios ucranianos, bem como de tentativas de incursões de grupos armados ucranianos, bombardeios e incursões que se multiplicaram nas últimas semanas.

A capital russa, Moscovo, foi alvo na madrugada de hoje de um ataque de drones, que causou danos e feriu duas pessoas, segundo as autoridades locais.